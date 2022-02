Meteo, San Valentino sotto la neve (anche in collina): arriva la perturbazione atlantica

San Valentino sotto la neve. Dall'Atlantico è infatti in arrivo una perturbazione che porterà neve sulle Alpi fino a quote collinari. Nevicate anche sull'Appennino, tra lunedì e martedì, seppur più deboli e a quote più elevate. L'anticiclone di questi giorni - che ha portato temperature anomale e un inverno mite e senza pioggia - è in ritirata.

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Space Weather, in Italia parte lo studio per prevenire i danni delle... IL METEO Maltempo a Napoli, il forte vento blocca i collegamenti tra le isole

Meteo, le previsioni per San Valentino

È in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e soprattutto neve, con la Pianura Padana che potrebbe essere imbiancata proprio lunedì 14 febbraio. Tra venerdì e domenica è previsto un graduale calo delle temperature massime al Nord: una diminuzione che potrebbe preparare il campo alle nevicate attese per lunedì 14 febbraio, anche a bassa quota. Il ciclone di San Valentino, infatti, dovrebbe riportare precipitazioni abbondanti al Nord, più intense in Liguria e sulle Alpi. Più soleggiato il cielo al Sud e sull'Adriatico