Milano, brusca frenata della metropolitana: undici persone ferite

Solo un grosso spavento nel pomeriggio, a Milano, per i passeggeri della linea 1 dopo una brusca frenata della metro all'altezza della fermata Bisceglie. Undici persone sono state soccorse dal personale del 118, ma nessuno ha riportato gravi ferite: alcune hanno riportato contusioni, oltre che un comprensibile spavento. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche personale dell'Atm, l'Azienda trasporti milanesi, per cercare di capire le cause dell'improvvisa frenata del treno.



Ultimo aggiornamento: 18:46

