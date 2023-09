Migranti, giudici liberano ospite centro di Pozzallo: «Decreto del governo illegittimo»

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo «illegittimo in più parti».

Giudici accolgono ricorso di un migrante

In particolare, sottolineano fonti legali, «i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non andare nel centro». La notizia è anticipata dal sito di Repubblica.

FdI: «Decisione ideologica»

«Il tribunale di Catania, non convalidando il trattenimento dei quattro tunisini soggetti alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal governo, ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche.