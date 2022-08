Era alla guida senza patente, sotto l'effetto di droghe e aveva una gamba ingessata Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Mahanad Moubarak, un bambino di 11 anni a Milano. Il giovane, che in un primo momento era scappato, poche ore dopo l'incidente si è consegnato alla polizia. Oggi gli esami tossicologici hanno confermato che guidava sotto l'effetto di sostanze (Thc).

Alla guida senza patente e drogato

Amdouni è accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. A quanto afferma la Procura, il ventenne guidava senza patente, che non aveva mai preso, era sotto l'effetti di droga (thc) e aveva «la gamba sinistra ingessata».

L'incidente in via Bartolini

L'incidente è avvenuto in via Bartolini a Milano, intorno all'una di notte. Il bambino di 11 anni, di origine egiziana, era in bicicletta quando l'auto guidata dal ventenne gli è piombata addosso non lasciandogli scampo. Inutili i soccorsi, il piccolo è morto sul colpo. Il conducente dell'auto è scappato, senza neanche frenare. Poche ore dopo si è costituito.

Gip: «Indagato privo di umanità»

Nour Amdouni, il giovane arrestato per aver travolto e ucciso un bambino di undici anni a Milano il 9 agosto, fuggendo, si è dimostrato «totalmente privo di umanità e pietà in occasione del sinistro». Così scrive il gip Fiammetta Modica nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere dopo alcuni giorni in cui era stato indagato a piede libero. Il giovane, drogato e senza patente, si era costituito alcune ore ma ulteriori accertamenti degli agenti della Polizia locale hanno evidenziato la sua pericolosità. Da qui il carcere.