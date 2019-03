Nell'appartamento, messo a soqquadro, c'era anche un principio di incendio.

Trovata morta in casa nel suo appartamento al quinto piano di via Piranesi 19. Il corpo sul pavimento e un cuscino vicino al volto, che lascia pensare a un soffocamento. E' stata uccisa così, la 53enne trovata ieri pomeriggio senza vita .Il suo compagno,di 48 anni, è stato fermato durante la notte scorsa. Bloccato all'uscita del palazzo dagli agenti accorsi su richiesta della figlia della vittima che non aveva sue notizie da due giorni.