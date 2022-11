Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da una betoniera. Il mezzo a pedali, rimasto incastrato sotto il camion, si è accartocciato su se stesso, tanta è stata la potenza dell’impatto. La donna che lo conduceva è finita all’ospedale in gravissimi condizioni.

È in prognosi riservata Silvia Salvarani, 66enne anconetana, conosciutissima insegnante di yoga ed ex titolare di una palestra, in via Trieste. Il drammatico incidente si è verificato a Milano, città dove Silvia aveva scelto di trasferirsi più di vent’anni fa per lavorare e coltivare la passione dello yoga.

Le lesioni

Dal 2 novembre si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Niguarda. Ha riportato ferite al bacino, al torace e a una gamba. Lesioni per cui la 66enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il sinistro si è verificato ai Bastioni di Porta Nuova all’incrocio con via Solferino. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118 e a tre squadre dei vigili del fuoco, chiamate a liberare il corpo dell’insegnante di yoga, rimasta incastrata sotto la betoniera. Stando ai primissimi riscontri, il conducente del mezzo pesante si sarebbe accorto dell’incidente solamente quando ha sentito le urla dei passanti. «Fermati, fermati» gli sarebbe stato detto. Dunque, la 66enne sarebbe stata travolta e trascinata. Quando la corsa è stata arrestata, è partita la task force dei soccorsi. La bici rossa di Silvia era accartocciata sotto la betoniera, lei è stata trovata con ferite gravissime. Attorno allo scenario dell’incidente sono stati rinvenuti i supporti per la palestra, come un tappetino per lo yoga. Dal giorno dell’incidente, la 66enne si trova nel reparto di terapia intensiva, lottando per riuscire a superare uno degli ostacoli più duri della sua vita.



Il fitness

Silvia è un volto noto nel capoluogo dorico, una delle maggiori rappresentanti della disciplina dello yoga e dei sette riti tibetani. Per tanti anni ha gestito una palestra in via Trieste, prendendo le redini dopo la morte del padre Gino, pioniere del fitness deceduto nel 2007 a 96 anni. Tornato a casa dopo la guerra, dopo aver appreso in India lo yoga, aprì il primo centro fitness in Italia, nel dicembre del ‘50, dieci anni prima del primo innovativo centro-benessere di Milano. Su via Pizzecolli, al numero 11 nel prestigioso palazzo Bourbon Del Monte, aveva poi fondato la palestra Salvarani. In via Trieste, infine, il centro fitness, dove Silvia ha insegnato dal 1980 al 2000.