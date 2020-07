Milano, 17enne cade con il motorino e lascia l'amica che era con lui in fin di vita per strada: la ragazzina è in coma

Un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo del suo motorino stanotte alle 2 in viale Forlanini a Milano ed è caduto per poi scappare lasciando la ragazza sua coetanea che era con lui in gravissime condizioni. La 17enne è ora ricoverata in coma all'ospedale Niguarda. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Locale, i due viaggiavano su un Honda SH 125 in direzione dell'aeroporto di Linate quando sono caduti per cause ancora da accertare.

Il ragazzo è rimasto praticamente illeso mentre la ragazza ha presumibilmente battuto la testa. In preda al panico, il giovane ha ripreso il motorino ed è scappato, per poi chiamare il 118 una volta arrivato a casa chiedendo informazioni sull'ospedale dove era stata ricoverata la sua amica. Subito rintracciato, il 17enne ha spiegato di essersi spaventato ed essere quindi scappato. È accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi.

