Turista derubato nella metro di 14mila euro a Milano: insegue e cattura la ladra, ma recupera solo poche banconote

Doccia fredda per facoltoso turista che pensava di avere rimediato alla disattenzione costa 14mila euro in contanti. L'uomo, proveniente dall'Azerbaijan, è stato borseggiato mentre stava usando le scale mobili dopo essere uscito da un vagone alla fermata Centrale della metro. Gli avevano detto della piaga dei borseggi, ma non era bastato: una 21enna romena già nota alle forze dell'ordine per questi furti con destrezza, era riuscita a sfilargli un borsello che conteneva 14mila euro in contanti.

È accaduto intorno alle 15 di ieri: il turista si è però accorto in extremis della fuga della giovane e l'ha inseguita nel mezzanino fino a bloccarla in attesa dell'arrivo del personale dell'Atm e poi della Polizia.