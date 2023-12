Ladro napoletano preso in Irpinia, era nei pressi di una villa

Ladro napoletano preso nei pressi di una villetta di Solofra. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri ha proceduto al controllo di un 43enne della provincia di Napoli, con a carico svariate vicende giudiziarie soprattutto per reati contro il patrimonio.

Ai militari non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa la sua presenza in orario serale in quella zona e nei pressi della villa. Così è scattato il foglio di via obbligatorio.

Da alcuni giorni, in questa fetta della provincia di Avellino sono impegnate decine di pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Solofra e Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli per contrastare i raid dei ladri che hanno messo a segno numerosi colpi.