Montoro: sistema a “forchetta” per rubare soldi, scoperto allo sportello Atm

Un sistema a “forchetta” per rubare i soldi dallo sportello bancomat. I carabinieri della stazione di Montoro, insieme ai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, sono intervenuti presso l’ufficio postale della frazione di San Pietro dove era stato riscontrato un malfunzionamento dell’Atm esterno all’edificio.

L’anomalia era dovuta all’inserimento, ad opera di ignoti, di un attrezzo rudimentale a “forchetta”, all’interno della bocchetta dell’erogatore automatico. Tale attrezzo doveva avere la funzione di bloccare le banconote in fase di prelievo, con l’intento fraudolento di impossessarsi del denaro dell’ignaro correntista nel momento in cui questo si fosse allontanato dall’apparecchio per mancata erogazione del contante. Sono in atto rilievi tecnici e l’analisi immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, al fine di risalire all’identità degli autori.