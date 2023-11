Prosciuga serbatorio di un tir, ladro incastrato sulla statale

Aveva appena fatto rifornimento ma quando è andato per mettere in moto l'indicatore del carburante segnava inspiegabilmente lo zero. Protagonista della brutta avventura, accaduta lungo la strada statale 372 'Telese-Caianello', è stato un camionista di origini straniere.

Dopo aver fatto il pieno al suo tir all'interno di un'area di servizio si è allontanato per qualche minuto. Ad ritorno, ripreso il posto di guida ha fatto l'amara scoperta. Si è quindi recato presso gli uffici del commissariato di polizia di Telese Terme per sporgere denuncia. Gli agenti, anche grazie alle immagini riprese dalle numerose telecamere di sicurezza installate lungo l’arteria stradale, sono riusciti a ricostruire l’accaduto ed individuare il ladro.