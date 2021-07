Montalto, botte da orbi nella domenica in riva al mare, 8 stranieri (ubriachi) denunciati

Botte da orbi in riva al mare nella domenica di ferie, otto denunciati dai carabinieri intervenuti per una rissa. Ieri, all'ora di pranzo, a Montalto Marina due gruppi di ragazzi sono venuti alle mani per futili motivi. All'improvviso avrebbero iniziato a colpirsi con pugni, calci e schiaffi in mezzo alla strada, bloccando il traffico della domenica mattina. Sembra che i giovani a quell'ora fossero già tutti ubriachi.

Otto le persone denunciate dai carabinieri della stazione di Montalto: si tratta di ventenni di origini romena e ucraina. Tutti avrebbero rifiutato i soccorsi e tutti avrebbero negato di aver participato a una rissa. I carabinieri di Montalto giunti nell’immediatezza, unitamente ai colleghi di Pescia Romana, hanno prima individuato 3 partecipanti alla rissa di origini ucraine. Poi grazie all'aiuto di testimoni hanno bloccato, con un equipaggio del commissariato di Tarquinia di rinforzo gli altri 5 partecipanti, tutti giovani romeni.

Tutti e gli 8 sono stati denunciati per rissa, ubriachezza molesta. Inoltrato alla Questura la richiesta per il provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Montalto di Castro per tutti.