Montesilvano, mamma e bambino investiti mentre attraversano la strada: il piccolo è grave

Grave investimento in via Vestina, a Montesilvano. Attorno alle 17 una mamma con un bambino stavano attraversando in via Vestina, trafficatissima e pericolosa strada, quando sono stati travolti da un ragazzo in sella a un motorino. La mamma è ferita, preoccupano le condizione del bambino di sei anni trasportato in ospedale con un trauma grave. Al momento non si hanno altri dettagli dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 20:07