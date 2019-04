Due morti e 5 feriti, gravissima bimba di nove mesi per lo scontro fra auto a Frosinone

Domenica 14 Aprile 2019, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 13:10

Due persone sono morte ieri sera in un incidente stradale lungo la superstrada Sora-Cassino in provincia di Frosinone. L’impatto tra due vetture, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato nei pressi della galleria di Atina. Cinque persone sono rimaste ferite, una bambina è in gravi condizioni. A perdere la vita due uomini cileni residenti a Roma e Ostia, uno solo è stato identificato e si tratta di Yiri Alan Navarro Fernandez di 33 anni, l'altro non aveva documenti. Con loro a bordo altri due amici e connazionali rimasti feriti. La superstrada è stata chiusa fino a tarda notte in entrambi i sensi di marcia. Nello scontro violento tra la Suzuki (con a bordo le due vittime) e una Lancia Y, è rimasta ferita in maniera molto grave anche una bimba di nove mesi e suoi genitori.Insieme al padre ed alla madre, residenti ad Atina, la piccola è stata portata in codice rosso prima all’ospedale di Cassino e poi trasferita d’urgenza in elicottero al policlinico Gemelli di Roma. L’impatto tra i due mezzi è stato tremendo: la Lancia è stata scaraventata a lato della Superstrada, mentre la Suzuki è rimasta ferma al centro. Immediati i soccorsi attivati dai tanti automobilisti di passaggio. Sul posto si sono subito dirette le ambulanze del 118 di Cassino, e carabinieri. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre le persone dalle lamiere. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino.