Schianto in moto prima di imbarcarsi per la Grecia, muore l'imprenditore Damiazzi Foto

VERONA - Tragedia sulla strada delle vacanze: l'imprenditore legnaghese Paolo Damiazzi è morto in un incidente con la sua moto ad Ancona. Era diretto in Grecia per un tour in moto con un amico come facevano ogni estate. Il 73enne imprenditore di Legnago all'uscita dell'autostrada ad Ancona ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail perdendo la vita.

Damiazzi era molto conosciuto a Legnago, anche per essere stato sempre impegnato nel mondo del sociale. Era, infatti, nel consiglio della Fondazione “Dopo di Noi” che si occupa di progettare il futuro delle persone con disabilità dopo la perdita dei loro cari.

L'incidente è avvenuto ieri, attorno alle 11,30, sulla rampa di uscita dell’autostrada A14, all’altezza del casello di Ancona Nord. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Si pensa che Damiazzi sia stato colto da un malore, forse un infarto. Il centauro stava uscendo dalla A14 per poi raggiungere il porto di Ancona dove si sarebbe dovuto imbarcare su un traghetto diretto in Grecia, per trascorrere un periodo di vacanze.

Paolo Daniazzi lascia la moglie Alessandra e i due figli.

La vittima