Novantenne muore al seggio: malore mentre è in fila per votare alle elezioni comunali a Carmiano

Dramma a Carmiano, nel Leccese, dove sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale commissariato dal 2019. Un 90enne è morto per un malore che lo ha colpito mentre era in fila in attesa di entrare nella cabina allestita nel seggio elettorale.

I soccorsi

L'anziano è stato subito soccorso dai presenti e, subito dopo, dai sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Le operazioni elettorali sono state interrotte per alcune ore.