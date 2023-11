Il piccolo Mathias morto a 10 anni stroncato da tumore

NARNI Città listata a lutto per la morte del piccolo Mathias. Appena dieci anni e un male terribile che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i lunghi ricoveri all'ospedale Bambin Gesù di Roma, dove i medici hanno tentato tutto il possibile per salvargli la vita. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte.

Una famiglia come tante - Mamma Erinda, papà Leonardo e Serena, la sorella - e una vita divisa fra la scuola primaria Sandro Pertini, dove frequentava la quinta B, e il calcio, sua grande passione.

Poi, un anno fa, la notizia che ha cambiato tutto.

I ricoveri, le terapie e una tenacia fuori dal comune che ultimamente, nonostante la malattia continuasse ad aggredirlo, gli aveva anche permesso di rientrare in classe.

Qualche settimana fa però, la situazione è precipitata e per Mathias è stato di nuovo ospedale.

Stamattina, la notizia che ha sconvolto l'intera comunità.

«È stata una notizia dilaniante - ha detto il sindaco Lorenzo Lucarelli - stamattina ho parlato con la mamma di Mathias, anche se in queste situazioni è impossibile trovare delle parole che possano lenire l’enorme dolore. La comunità narnese tutta si unisce al dolore della famiglia».

I funerali di Mathias si terranno sabato 18 novembre alle 14.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Narni scalo.