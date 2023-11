Trovato morto in strada a 16 anni: il corpo era accanto alla sua bicicletta

Muore in strada a 16 anni, accanto al corpo c'era la sua bicicletta. Mistero sul decesso di un giovanissimo, straniero - papà originario del Camerun e mamma italiana - ma da diversi anni residente a Lecce. Il 16enne, questa mattina poco prima delle 6 è stato notato per terra privo di sensi, su via Duca d'Aosta da un passante che ha immediatamente allertato la centrale operativa del 118. I sanitari giunti sul posto in pochi minuti, hanno provato più volte a rianimare il giovanissimo, ma il suo cuore aveva già smesso di battere.

Inutile ogni soccorso

Il medico del 118 ne ha quindi dovuto constatare il decesso, informando dei fatti i carabinieri del comando provinciale di Lecce. I militari, dopo aver provveduto al riconoscimento hanno avviato le indagini. Ascoltati anche gli amici e familiari del 16enne, che secondo quando riferito, ieri sera avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, poi annullato pare per un improvviso malore.

Indaga la procura

La Procura per i minorenni di Lecce ha disposto accertamenti medico-legali su un ragazzo di 16 anni trovato morto all'alba di oggi in via Duca D'Aosta. Il sedicenne, che compiva gli anni proprio oggi, è figlio di una coppia italo africana, padre originario del Camerun e madre salentina. Il corpo è stato trovato da un passante. Il 16enne, come detto, era riverso per terra accanto alla sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. La morte sarebbe riconducibile a cause naturali che avrebbero poi provocato la caduta dalla bici. Sul corpo non sono state trovate ferite né segni di colluttazione. Anche sulla bicicletta non sono state trovate evidenze di collisioni. Solo nel pomeriggio gli investigatori sono riusciti a risalire alle sue generalità perché addosso il ragazzo non aveva alcun documento.