Il papà muore in casa nella notte, la figlia di 7 anni lo veglia per un giorno

Stroncato da un infarto, un uomo di 64 anni è stato vegliato dalla figlia di 7 anni per un giorno intero. È stata l'ex moglie, madre della bambina, a dare l'allarme ma quando i sanitari del 118 sono intervenuti per l'uomo non c'era più nulla da fare. È accaduto a Novara nella notte tra venerdì e sabato, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. L'uomo si è sentito male, si è messo a letto ed è deceduto.La figlioletta il giorno dopo ha cercato di svegliarlo e quando la mamma ha telefonato per sapere come stava andando le ha confidato che il papà continuava a dormire dal giorno prima e non si svegliava. La donna ha subito intuito che qualcosa di grave fosse successo e si è precipitata a casa dell'ex marito dando l'allarme. Ma ormai era troppo tardi.