Pordenone, cade con lo slittino e muore a 19 anni

Una tragedia che lascia nel dolore due comunità. Un momento di divertimento finito in un dramma in grado di strappare alla vita una ragazza giovanissima. Non ce l'ha fatta la 19enne Liliana Hryniuk, giovane cameriera di origini ucraine, che aveva vissuto a lungo a Motta di Livenza (Treviso) e poi si era trasferita a Prata di Pordenone, rimasta gravemente ferita nel tardo pomeriggio di sabato a Sauris (Udine) in seguito a una caduta con uno slittino improvvisato ricavato da una tavola in plastica. Oggi è morta per la gravità delle ferite.

Ultimo aggiornamento: 16:54

