Viene operato al torace, 17enne muore per emorragia. Ira genitori: «Intervento semplice»

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 21:16

Tragedia in ospedale . Un 17enne di Villafranca Padovana, che era stato sottoposto a un intervento per rimuovere 2 barre metalliche all'interno del torace (causa malformazione scheletrica) è morto per un'emorragia interna. La famiglia si è rivolta a un legale e ha chiesto l'autopsiaPapà e mamma sono di Taggì di Sopra a Villafranca Padovana: un ragazzo di appena 17 anni è deceduto nel corso dell’operazione lunedì mattina. Le due barre erano state inserite nel torace del ragazzo - all'epoca 15enne - un anno e mezzo fa sempre a Padova per l'ampliamento della cassa toracica troppo stretta. Sarebbe dovuto uscire dalla sala operatoria del reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Padova dopo tre ore e l’intervento non era stato annunciato ai genitori - secondo la loro denuncia - come difficile o complicato.Ma le complicazioni sono però insorte, tali da sviluppare un’emorragia interna che i medici non sono riusciti ad arrestare con ore di interventi e trasfusioni. Il ragazzo è stato trasportato quindi in rianimazione al centro Gallucci, dove purtroppo c’è stato nulla da fare: martedì mattina i medici hanno informato i genitori che il loro figlio non c’era più.