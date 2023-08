Federica Nargi cambia look: prima le treccine, poi cambia idea: «Sei pazzesca»

Non c'è bisogno di soluzioni troppo elaborate per evitare di patire il caldo ed essere sempre trendy. Basta intrecciare i capelli e una chioma a prova di Instagram è pronta a ricevere in poco tempo tantissimi like. Che le treccine siano tra le pettinature del momento, lo ha confermato anche Federica Nargi. Molto apprezzato dai suoi fan il nuovo look della modella 33enne, che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram si è mostrata con le treccine. Soltanto poche ore fa, Federica Nargi ha scelto di rimuovere le treccine. Il risultato? Per i fan è a dir poco «sorprendente». Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sono proprio le multi treccine a essere sotto i riflettori della tendenza estiva.

Dopo aver fatto impazzire i suoi fan, Federica Nargi ha scelto di rimuovere le treccine facendo nuovamente incetta di 'like' e complimenti grazie al suo cambio di look. Nonostante le treccine siano un'acconciatura tra il classico e il contemporaneo e sono in grado di tenere i capelli al loro posto in maniera cool, i fan di Federica Nargi hanno apprezzato ancor di più il risultatp post rimozione.

«Sei pazzesca con questi capelli al naturale», ha scritto una fan. E ancora: «Sei davvero meravigliosa. Mi piaci di più così». «Sei splendida. Per me sei davvero perfetta così».

Insomma, la modella in vacanza in Spagna si sta facendo notare, ogni giorno di più.