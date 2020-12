Vende a un 14enne dei petardi vietati ai minori: commerciante rischia 20.000 euro di multa

Rischia una multa salata, il commerciante che ha venduto dei petardi F1 e F2 - vietati per i minori - a un ragazzo di 14 anni. È accaduto a Grugliasco (Torino), dove il titolare di un bazar è stato denunciato durante le feste di Natale dalla Polizia locale. In abiti borghesi, infatti, gli agenti hanno assistito personalmente all'acquisto che ha coinvolto il minorenne. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti e il materiale pirotecnico è stato sequestrato: il commerciante è stato poi convocato per la verifica delle autorizzazioni e delle licenze. Ora rischia dai 2.000 ai 20.000 euro di multa.

Ultimo aggiornamento: 15:18

