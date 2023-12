Lo spot che non ti aspetti. Il senso dello humor che si scioglie in una sorpresa, quella sui volti dei due finanzieri nell'aprire la valigia fiutata dall'unità cinofila, perché là dentro c'è... nel rispetto della suspance che all'inizio del video fa immaginare chissà quale traffico, non va svelato il contenuto.

Niente spoiler. E godetevi gli auguri della Guardia di Finanza.

a.la.