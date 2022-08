Neonata abbandonata in una scatola vicino l'ospedale di Monza: trovata da un'infermiera che andava al lavoro

Una neonata abbandonata vicino all'ospedale San Gerardo di Monza è stata trovata questa mattina da un'infermiera. La piccola era in una scatola lasciata sul cofano di una vettura. La donna ha immediatamente allertato la Questura di Monza.

Neonata abbandonata in una scatola di cartone con una straziante lettera: «Prendimi e trovami una famiglia»

Neonata abbandonata: indagini per rintracciare la madre

Circa verso le 5.20 di questa mattina l'infermiera, che stava andando al lavoro, ha sentito dei gemiti, e seguendo il suono di questi, si è ritrovata davanti a una piccola neonata avvolta in una copertina all'interno di una scatola di cartone. Ha avvertito il pronto Soccorso pediatrico il cui personale ha preso subito in carico la bimba risultata nata da poche ore. La bimba, dai tratti ispanici è in buone condizioni, fanno sapere dall'ospedale. Ora gli agenti indagano per rintracciare la madre.

