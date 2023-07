Noemi Fiore, trovata morta la 22enne scomparsa a Modica: il corpo impiccato a un albero

Noemi Fiore, la ragazza di 22 anni scomparsa lunedì da Modica, è stata trovata morta. La notizia la riporta il sito del quotidiano La Stampa. Il corpo della giovane è stato trovato impiccato ad un albero, in una zona di campagna di Modica, in provincia di Ragusa.

Le indagini da parte delle forze dell'ordine

Sono in corso, da parte delle forze dell'ordine, le indagini per verificare se si tratti davvero di un suicidio.

Si è in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Solo dopo la procura di Ragusa deciderà se disporre l’autopsia. Tutta Modica è sotto choc. La città al fianco della famiglia si era mobilitata nelle ricerche.

Il corpo è stato trovato in serata

Le ricerche interforze sul territorio erano state attivate. Ieri sera il corpo della giovane donna è stato trovato privo di vita in via San Marco - Mista in una zona di campagna alla periferia di Modica. Sul posto la volante della Polizia e il 118 ma per la giovane non c'è stato nulla da fare.