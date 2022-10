Caffè a prezzi diversi per uomini, donne o Lgbt+. La furia dell'Arcigay: «Agghiacciante e inaccettabile»

In un periodo crisi anche il prezzo di un caffè al bar aumenta. Ma a Modica a far discutere non è certo l'aumento dei prezzi, bensì la decisione di farlo pagare diversamente in base all'orientamento sessuale. Facendo coming out, infatti, avrai la possibilità di usufruire dello sconto di 5 centesimi previsto per chi appartiene alla comunità LGBTQIA+

Pioggia di critiche

A far discutere è la singolare campagna pubblicitaria del bar «Al Volo», locale del centro storico della cittadina in provincia di Ragusa. Il caffè nel locale costa 70 centesimi per le donne, 80 per gli uomini e 75 centesimi se si dichiara di appartenere alla comunità LGBTQIA+. Una distinzione che ha suscitato le ire dell’Arcigay locale che in un post su Facebook ha pubblicato la foto del menu con tanto di scontistica in base all’orientamento sessuale.

La denuncia social. Il titolare: «Tutto uno scherzo»

«Questo atto crea ancora una divisione in categorie e di questo sicuramente non abbiamo bisogno», denuncia il presidente dell’associazione Andrea Ragusa. «L’ho fatto in buona fede, io non ho niente contro nessuno. È una cosa scherzosa non sono omofobo», ha detto il titolare del bar Salvatore Puglisi. «Una turista francese mi ha chiesto se era uno scherzo e le ho detto di no. Mi ha chiesto quanto avrebbe dovuto pagare e le ho risposto che, avendomi detto che era una donna, il caffè le sarebbe costato 70 centesimi», racconta. Ma non finisce qui.

«Promozione discriminatoria»

«Super PROMO DISCRIMINATORIA per LGBTQIA+, caffè a soli 0,75€ ...», rincara la dose di indignazione su Facebook Emanuele Micilotta, vicepresidente di Arcigay Ragusa. «Come funziona? - Chiede con ironia sui social - Semplice. Andate al banco e consumate un bel caffè, poi dirigetevi in cassa per pagare il conto e dite che siete gay, transessuali, bisessuali, queer ecc e viene immediatamente applicato lo sconto. Il listino prezzi è in fase di aggiornamento. A breve sconti per ebrei, razza ariana, neri, belli e brutti, grassi e magri e altre ‘categorie’. Tutto questo nel 2022 è semplicemente agghiacciante e inaccettabile! Mentre noi ci battiamo per far si che già alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file ‘uomini’ e ‘donne’ per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, in giro c’è ancora chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA+? ». Un post polemico e allarmista che chiede la rimozione immediata dell'insegna di una campagna pubblicitaria discriminatoria.