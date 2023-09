Comune-"Rain arcigay", rinnovata la convenzione

Rinnovata la convenzione tra il Comune di Caserta e “Rain Arcigay Odv Caserta” per la gestione del Centro, già esistente, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Con questa delibera approvata in giunta, il Comune, poi, ha inteso rinnovare l’accordo di partenariato con “Rain Arcigay Caserta Odv”, quale soggetto promotore ed ente capofila del Progetto “Il Centro” – Caserta e Avellino insieme contro le discriminazioni 2023”, promosso da una Associazione Temporanea di Scopo tra “Rain Arcigay Caserta Odv” e l’Aps “Apple Pie l’amore merita Lgbt”, e il Comune di Caserta e il Comune di Atripalda (Avellino) come componenti.

Il cofinanziamento del progetto da parte dell’amministrazione avverrà mediante la messa a disposizione dei locali siti presso il “Palazzo dei Vescovi” (Ex Caserma Sacchi) in via San Gennaro, e più specificamente dei locali che un tempo ospitavano l’Associazione dipendenti in quiescenza.

Il sostegno si concretizzerà anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali di promozione di pratiche positive e di contrasto alle discriminazioni da concordare tra Comune e “Rain Arcigay Odv Caserta”.

«Rinnoviamo la convenzione – ha spiegato l’assessora alle Pari opportunità, Emilianna Credentino – ribadendo con forza come questa Amministrazione sia da sempre impegnata a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere la cultura dell’inclusione. Sosterremo ogni attività volta ad assistere le vittime di discriminazione o violenza fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Auspichiamo che il rinnovo della convenzione porterà ad accrescere la condivisione di tutte le iniziative e i progetti che verranno portati avanti. L’Amministrazione vuole essere parte attiva delle azioni programmate, per dare un contributo concreto e costruttivo su una tematica così importante».