Basilicata, al via il progetto dello sportello itinerante su affido e adozione

Nel panorama odierno, il tema dell'affido resta centrale per lo sviluppo di una Nazione in cui il numero di nati annui è ai minimi storici. Per rispondere all'esigenza di tutte quelle famiglie che desiderano adottare o anche soolo informarsi sull'argomento, nasce lo sportello informativo itinerante sull'affido e l'adozione a Nova Siri, in provincia di Matera.

L'idea è frutto delle Associazioni Brutia e Senza Frontiere, enti autorizzati per le adozioni internazionali, in collaborazione con il Comune lucano. Nasce da una riflessione condivisa sulla necessità di promuovere la cultura dell'accoglienza e, in particolare, dell'affido e dell'adozione quali opportunità per diffondere i valori della solidarietà e gratuità nella loro dimensione comunitaria e sociale.

Un servizio che si rivolge a famiglie, a singole persone, a comunità, a scuole e offre percorsi di sensibilizzazione, informazione ed orientamento sul tema dell’affido e dell’adozione, con la finalità di promuovere la riduzione dell’istituzionalizzazione dei minorenni, sensibilizzare il territorio al tema della loro accoglienza e creare una rete di supporto ai Servizi già esistenti.

L’attività dello sportello sarà itinerante; pur avendo come sede fissa il comune di Nova Siri, delegazione di Nova Siri Scalo, lo sportello raggiungerà anche altri centri della regione per garantire ascolto e supporto a ogni comunità interessata.