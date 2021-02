Nuovo dpcm, la bozza oggi alle regioni. Spostamenti, ristoranti, palestre e seconde case: cosa cambia

Oggi approda sul tavolo dei governatori delle regioni la bozza del nuovo dpcm. Una prima versione del decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile, sarà mandata ai presidenti per una prima condivisione. Un modo per evitare decisioni dell'ultimo momento. Oggi è una giornata importante anche perché il Cts si pronuncerà sul protocollo del ministro Dario Franceschini, che chiede di riaprire cinema, musei e teatri dal 27 marzo (giornata mondiale del Teatro). .

Nel nuovo dpcm resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Cosa conterrà il nuovo dpcm?

Gli spostamenti tra regioni saranno ancora vietati, tranne quelli per raggiungere il proprio domicilio o residenza, e quelli per motivi di lavoro e urgenza. Questa norma, appena prorogata fino al 27 marzo, con ogni probabilità verrà inserita anche nel nuovo Dpcm che scadrà il 6 aprile. Dunque anche a Pasqua non sarà possibile andare a trovare parenti o amici fuori dalla propria Regione, indipendentemente dal colore: il divieto vale anche per le zone gialle. Sulle seconde case, accessibili per il decreto del precedente governo, bisognerà attendere. Prima, appunto, erano sempre accessibili a condizione che fossero occupate da un solo nucleo famigliare, anche in zona rossa. Ora, con molta probabilità, sarà vietato raggiungere le seconde case che si trovano nelle zone rosse e in quelle arancione rafforzato. Inoltre, la mappa dei colori non riguarda più solo le regioni, ma territori anche più piccoli come le province e i comuni. Prima di spostarsi, può essere molto utile controllare se esistano ordinanze comunali e provinciali che stabiliscono la zona arancione (attenzione: c'è anche l'arancione rafforzato) o la zona rossa.

Tempo libero: come potremo svagarci

La pandemia non allenta la sua morsa. Il governo non intende perciò allentare le restrizioni. Semaforo rosso per le palestre (sono possibili solo lezioni individuali) e piscine. Non è ancora il momento opportuno per riaprirle. Per quanto riguarda bar e ristoranti in modalità nightlife stesso ragionamento: il governo non intende consentire la somministrazione serale. Tuttavia, c'è una richiesta da parte di maggioranza e opposizione di valutare se permettere ai ristoratori e agli esercenti di restare aperti fino alle 22 solo nelle zone a basso indice di contagio (esempio: la zona bianca, quella con 50 contagi su 100mila abitanti). Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha proposto di valutare possibili aperture serali «dove il contagio lo consenta, anche verificando la possibilità di inasprire le misure attuali di sicurezza». Per quanto riguarda la neve e la montagna: ci sarà ancora lo stop agli impianti sciistici fino al 6 aprile.

Shopping

Il nuovo dpcm non cambierà l'impostazione data dal precedente governo alla chiusura di negozi e centri commerciali. E dunque: negozi aperti in fascia gialla e arancione, centri commerciali chiusi nel week-end per evitare assembramenti. In zona rossa possono restare aperti solo negozi di generi alimentari, farmacie, tabaccai (sono aperti barbieri ma non centri estetici).

Chi rischia di cambiare colore

Sono complessivamente 15 le Regioni con un rischio alto o moderato, rispetto alle 13 della scorsa settimana. In particolare, cinque Regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria) rispetto alla settimana precedente hanno un livello di rischio alto. Sono 10 (contro 12 la settimana precedente) le con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e sei (contro 8 la settimana precedente) con rischio basso.

