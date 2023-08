Omicidio a Cavernago, figlio uccide il padre a coltellate nel giardino: l'allarme lanciato dai vicini

Omicidio a Cavernago, in provincia di Bergamo. Un figlio ha ucciso il padre accoltellandolo nel giardino di casa al termine di una lite. I vicini hanno sentito le grida e dato l'allarme ma per il 64enne Umberto Gaibotti non c'era più nulla da fare. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri di Bergamo.

Chris Obeng Abom, investito e ucciso a 13 anni da un'auto pirata. I medici: «Poteva essere salvato se soccorso subito»

Figlio uccide il padre a coltellate

L'omicidio intorno alle 13 in un'abitazione di via Verdi a Cavernago, nel Bergamasco. Il figlio 30enne, Federico Gaibotti, aveva da tempo problemi di tossicodipendenza, tanto che il Comune aveva emesso diversi provvedimenti sanitari obbligatori.

Oggi, al termine dell'ennesima lite con il padre, lo ha accoltellato.

L'uomo viveva da solo dopo la separazione con la moglie, con la quale vive il secondo figlio. «Nei mesi scorsi eravamo intervenuti più volte per aiutare quel giovane - ha spiegato il sindaco Giuseppe Togni -, io stesso avevo firmato due accertamenti sanitari obbligatori. Ma troppo spesso noi istituzioni e soprattutto le famiglie sono lasciate sole ad affrontare i problemi. Non possiamo che essere vicini alla famiglia così colpita dalla tragedia».