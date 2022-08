Omicron, report Iss, scendono Rt (0.90) e incidenza dei contagi: in calo anche le terapie intensive (-3,6%)

Dopo il boom di casi Omicron di luglio, scende ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid in Italia che si fissa a 533 ogni 100.000 abitanti, secondo i dati analizzati nel periodo 29/07/2022 - 04/08/2022 rispetto ai 727 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (22/07/2022 - 28/07/2022).

Giù anche l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,90 (valore oscillante tra lo 0,82 e l'1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando toccava 1,03. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt 0.82 (0,80-0,84) stando al periodo fino al 26/07/2022 rispetto a Rt 0,95 della settimana precedente (19/07/2022). Lo indica il monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia.

In terapie intensive e ricoveri

Stando all'Iss Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% al 4 agosto contro il 4,1% del 28 luglio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% contro il 17,0% negli stessi periodi di riferimento. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss nei dati all'esame della cabina di Regia.

