Risucchiato da un ventilatore, operaio morto nel Milanese: l'incidente durante i lavori di manutenzione

Un operaio di 50 anni è morto oggi a Senago, nel Milanese, mentre lavorava in una ditta che costruisce ventilatori in via Cavour.

L'uomo, italiano, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato risucchiato da un ventilatore mentre eseguiva probabilmente delle opere di manutenzione.

I suoi colleghi, che non lo vedevano più, hanno trovato il cadavere davanti al ventilatore. La dinamica resta comunque ancora da accertare e sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un automedica e anche squadre di vigili del fuoco per il recupero del corpo. L'incidente è avvenuto alla Acovent Srl di Senago, società che progetta ventilatori assiali e ventilatori centrifughi industriali. L'operaio deceduto era di una ditta esterna.