Operaio precipita dal tetto: grave dopo un volo di sei metri

Grave incidente sul lavoro nel nucleo industriale di San Nicolò a Tordino ieri pomeriggio verso 14.30. Un operaio di 42 anni, residente a Teramo è caduto rovinosamente a terra dopo un volo di oltre sei metri. Stando a quanto si apprende stava facendo dei lavori di ristrutturazione al tetto di un capannone in via Emilio Rosa. Poi, forse, a causa di un malore o per aver messo un piede fuori posto, ha perso l'equilibrio. Nei prima attimi ha cercato di aggrapparsi ad ogni cosa che lo circondava, ma non è riuscito.

A prestare i primi aiuti ed allertare i soccorsi i suoi colleghi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, dove in seguito è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Non è escluso che nelle prossime ore vengo sottoposto ad intervento chirurgico. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Teramo e lo Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl di Teramo.