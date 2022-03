Oristano, rapina finita nel sangue: 78enne pestato e ucciso in casa. Arrestati due fratelli

Svolta decisiva nelle indagini sul brutale omicidio di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione, pestato e ucciso durante una rapina finita nel sangue in casa a Ghilarza, in provincia di Oristano, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi.

I carabinieri hanno fermato i presunti assassini. In manette per omicidio volontario sono finiti i fratelli Rubens e Bryan Carta, rispettivamente di 31 e 27. Il più grande avrebbe ammesso le proprie responsabilità.