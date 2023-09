Oscar Del Dò, chi è il pilota ai comandi del jet che si è schiantato a Torino. L'ultimo messaggio al caposquadra: «Ho un problema al motore»

Ai comandi di Pony 4, velivolo delle Frecce Tricolori che si è schiantato oggi dopo il decollo dalla pista di Caselle a Torino, c'era il capitano Oscar Del Dò. Friulano, è entrato nel reparto acrobatico dell'aeronautica militare nel 2020. Il suo jet MB-359 ha perso quota probabilmente in seguito all'impatto con uno stormo di uccelli e ha finito la sua lunga corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto. Lui si è salvato lanciandosi con il paracadute.







L'ultimo messaggio

Un problema al motore: questo è quanto avrebbe comunicato al suo capo squadra, durante il volo, il pilota della Freccia Tricolore che oggi si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto Torino-Caselle.

Lo si è appreso da fonti qualificate presenti sul posto. Il pilota avrebbe riferito che doveva sganciarsi dalla formazione. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. L'aereo, cadendo a terra, ha preso fuoco e ha colpito un'automobile di passaggio.

Lo schianto a Torino

La macchina, sulla quale si trovavano un uomo e una donna e i loro due bambini di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione. I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare.

La storia di Oscar Del Dò

A raccontare la storia di Oscar Del Dò fu lui stesso nello scorso 2020 in occasione di un incontro nell’aula magna dell'Istituto tecnico Malignani di Udine. Ex studente dell'istituto, parlò alla ragazze attirando la loro attenzione. Le sue parole furono riportate dal Messaggero Veneto: «Mi sono diplomato nel 2006 e l’anno successivo sono entrato in accademia aeronautica – disse Del Dò –. Da lì ho cominciato il percorso per ottenere i brevetti di volo, in Grecia e poi in Italia: sono stato assegnato all’Amx Ghibli, l’aeroplano con cui ho avuto la mia crescita professionale».

Incidente Frecce Tricolori a Torino, cosa è successo? Ipotesi schianto dell'aereo dopo impatto con gli uccelli https://t.co/dg6lFJYVzk — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 16, 2023

Il sogno di entrare nelle Frecce Tricolori

Proseguendo con il confronto con gli studenti parlò del suo ingresso nella squadra delle Frecce Tricolori. «Era il sogno nel cassetto – raccontò il pilota – così ho partecipato e ho avuto la fortuna di essere selezionato. Ora sto effettuando l’addestramento e dal primo maggio farò parte della pattuglia a tutti gli effetti».



I consigli agli studenti

Agli studenti consigliò di «avere le idee chiare perché il percorso non è semplice, richiede passione, professionalità e dedizione: se siete davvero interessati a intraprendere un progetto di vita di questo tipo informatevi bene e iniziate a studiare»