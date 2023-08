Padre Pio, la reliquia del cuore sarà esposta a San Giovanni Rotondo. «Favorisce la devozione»

La reliquia del cuore di Padre Pio sarà esposta accanto al corpo nel mese di settembre, in vista della festa liturgica del santo di Pietrelcina. Lo ha annunciato al Tg1 il nuovo rettore del santuario di San Giovanni Rotondo, frate Aldo Braccato, intervistato in occasione dei cento anni dal testamento del santo del Gargano.

Quando verrà esposta

«Esporremo la reliquia del cuore di Padre Pio durante i giorni della festa, per noi frati non c'è problema: tutto ciò che può favorire la devozione e permettere ai fedeli di accostarsi alla reliquia del corpo di Padre Pio, cuore compreso, non può che essere un bene», ha detto Broccato, spiegando che l'ultima parola spetta al vescovo e al dicastero per le cause dei santi.

Broccato - ha riferito il servizio del Tg1 - ha detto anche che è allo studio un tunnel sotterraneo per permettere ai pellegrini di raggiungere in sicurezza, anche nei mesi invernali, la cripta della basilica disegnata da Renzo Piano dove è conservato il corpo del santo, anche per non doverlo spostare in Santa Maria delle Grazie, «Noi preferiamo che Padre Pio stia fermo, è bene che possa essere così», ha detto.