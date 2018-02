Un testimone rivela: «Prima di morire Pamela era con Oseghale in un supermercato a fare spesa»

Sabato 17 Febbraio 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 14:41

Prima della sua morteè stata vista in uncon I. La 18enne sarebbe entrata con quello che è sospettato essere il suo omicida in un esercizio di di via Spalato, a, dove avrebbe acquistato diversi generi alimentari.LEGGI ANCHE ------> Pamela, il Gip: "Accoltellata quando il cuore batteva ancora" A raccontarlo, come riporta il TgCom24, è il cassiere del supermercato, Amerino Giuggioloni, un testimone che sarebbe stato l'ultima persona a vedere Pamela viva prima della sua scomparsa, ancora con il suo trolley. Il suo racconto, considerato dagli inquirenti attendibile, ha permesso loro di ricostruire gli ultimi momenti della vita di Pamela.Come confermato dall'autopsia la 18enne non sarebbe morta per overdose, ma ad ucciderla sarebbero state diverse coltellate al cuore ancora battente. L'asportazione di parti del collo e delle parti intime sembra stata fatta, invece, con l'intenzione di celare gli abusi sessuali.