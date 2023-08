Esodo, 14 milioni in viaggio nel weekend da bollino rosso (e Ferragosto martedì): i giorni e gli orari giusti per salvarsi

Saranno circa 14 milioni gli italiani in viaggio (in partenza o di rientro) per la settimana di Ferragosto, secondo quanto riportato da Confcommercio. Ma un dubbio aleggia nelle menti dei turisti della Penisola (e non solo) in cerca di relax: in che momento della giornata partire e quali strade evitare? L'allerta è alta come dimostra il bollino rosso per la viabilità dei prossimi giorni.

Le strade maggiormente trafficate

Secondo quanto previsto da Anas, nello specifico, saranno queste le strade maggiormente trafficate:

la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria),

SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Infine, al nord, i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine,

la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia

la SS45 di Val Trebbia in Liguria,

la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

I consigli evergreen

Partire la mattina presto è sempre consigliabile per evitare il traffico. A meno che il corpo non ci stia chiedendo di riposare ancora, in tal caso va ascoltato. Inoltre, è fondamentale fare una pausa di almeno 20 minuti per ogni due ore di guida. Per evitare di sovraccaricarti di fatica e di responsabilità potresti pensare di dividere il percorso con qualcuno dei passeggeri se sono dotati di patente. Non mangiare cibi impegnativi da digerire né la sera prima di partire né durante la giornata al volante.

Traffico alleggerito

Durante il week-end dell’11, 12, 13, 14 e 15 agosto 2023 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi).

Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 11 agosto 2023: dalle 16:00 alle 22:00;

sabato 12 agosto 2023: dalle 8:00 alle 22:00;

domenica 13 agosto 2023: dalle 7:00 alle 22:00

lunedì 14 agosto 2023: dalle 7:00 alle 22:00.

Sabato 12 agosto: quali strade evitare

Già nelle giornata del 10 agosto, l'allerta è stata lanciata. Il traffico in queste ore è particolarmente intenso in direzione Trieste con code a tratti tra Meolo e Palmanova; code che potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia e in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Autostrade Alto Adriatico prevede il transito di circa 200 mila veicoli. Alla barriera di Trieste/Lisert è previsto il passaggio di 27 mila mezzi, aVillesse e Latisana circa 16 mila, a San Donà più di 9 mila.

Domenica 13 agosto: quali strade evitare

Bollino rosso per la mattina di domenica, sia per chi parte per le vacanze sia per chi fa ritorno in città. La criticità rientrerà progressivamente nel pomeriggio (bollino giallo). La sera resta un'incognita: potrebbe esserci un inversione del flusso del traffico. Duqnue, sotto osservazione l'Autostrada A22 del Brennero in direzione e in prossimità del Lago di Garda, l'A1 Milano-Napoli e l'A14 Bologna-Taranto in direzione Sud, l'A4 Torino-Venezia in direzione Est, le - sempre problematiche - autostrade liguri, dalla A10 Genova-Ventimiglia alla A12 Genova-Rosignano, passando per la A7 Milano-Genova e la A26 Genova-Gravellona Toce. Rischio alto, nel Meridione, lungo la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, in particolare agli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni.

Lunedì 14 agosto: quali strade evitare

Le tratte dove si prevede traffico più critico sono il traforo del Monte Bianco in direzione Francia e la A5 tra Morgex e Courmayeur (per tutto il weekend), la A1 tra Casalpusterlengo e l'allacciamento con la A15, e nel nodo bolognese in particolare tra Borgo Panigale e l'innesto sulla A14.

Martedì 15 agosto: quali strade evitare

Tutta la A14 è potenzialmente a rischio, specialmente tra Cattolica e Civitanova, tra Val di Sangro e Poggio Imperiale, e tra Poggio Imperiale e Taranto. Fari puntati sia sulle autostrade liguri e toscane (la A11 in direzione Pisa, il tratto della A12 che da Pisa va verso nord), sia sulla A12-A10, in particolare da Genova a Savona e dalla Francia in direzione del capoluogo ligure. Si preannuncia critica, soprattutto domenica, la circolazione tra Modena e il Brennero, specialmente nel tratto che dall'innesto con la A4 va verso l'Austria (in questo caso, si tratta dei rientri dei turisti stranieri verso casa).