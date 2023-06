MIRA - Rinnovo del passaporto? Tra un anno. Questa la disavventura di una cittadina austriaca, residente a Mira (Venezia) che, nel tentativo di rinnovare il passaporto del marito, si è sentita rispondere che il suo appuntamento era fissato per aprile 2024. «Ci siamo recati in questura con la marca da bollo per avviare le pratiche di rinnovo e ci siamo sentiti rispondere che ci eravamo recati lì per niente e che il prossimo appuntamento utile per il rinnovo sarebbe stato ad aprile 2024», spiega la signora con una lettera accorata alla stampa. Continuano, dunque, le polemiche relative alla lentezza con cui vengono rilasciati i passaporti soprattutto quando si tratta di rinnovi. Tempi d'attesa lunghissimi, specialmente nelle grandi città del nord Italia, probabilmente a causa di un ampio volume di viaggi business che, accompagnata dal nuovo slancio nel mondo dei viaggi post pandemia, ha fatto impennare le richieste. A lanciare il primo allarme sul disservizio erano state le associazioni di categoria, che attribuivano proprio ai lunghi tempi necessari per il rilascio del documento tante cancellazioni di vacanze o viaggi di lavoro già prenotati, creando non pochi disagi non solo per i viaggiatori ma anche per albergatori e addetti del settore.

«Mi sono trasferita in Italia e ho dovuto attendere oltre un anno per potermi sposare, e atteso a lungo anche la tessera sanitaria. Ho imparato la lingua, trovato un lavoro, pagato le tasse e ora ad una settimana dalle mie vacanze mi sento rispondere che per rinnovare il passaporto di mio marito che è cittadino italiano dovrò attendere un anno? Ho viaggiato molto per lavoro e vissuto in paesi diversi ma non avevo mai visto una cosa del genere. In Austria il passaporto viene rilasciato con grande velocità e addirittura in caso di emergenza se lo perdi puoi avere uno in 2 massimo 5 giorni. E te lo mandano a casa. Pure in Messico te lo danno in due giorni. Che cosa sta succedendo? Qual'é il problema? Possibile che ogni cosa in Italia sia così lenta?».