Marta Callegaro sta male, visitata dal medico di famiglia e dai dottori dell'ospedale: «Non è nulla di grave». Poche ore dopo muore

Per il suo medico di famiglia era solo un problema di pressione bassa; per i dottori dell’ospedale aveva una gastroenterite: solo poche ore dopo è andata in arresto cardiaco ed è morta, a 62 anni e senza che avesse mai sofferto prima di alcuna patologia particolare. È accaduto all’alba del 30 dicembre all’ospedale di Dolo, la vittima si chiamava Marta Callegaro e abitava a Mira in provincia di Venezia.

Francesco De Paolis morto al San Camillo, l'ipotesi choc anafilattico: acquisita in Procura la cartella medica

L'esposto del marito

Il marito (assistito dallo studio 3A) ha presentato un esposto ai carabinieri raccontando i fatti e chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare le cause del decesso della moglie e di verificare eventuali responsabilità da parte dei sanitari che l’hanno avuta in cura.