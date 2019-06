Pavia, a 13 anni nuda con alcuni compagni nella chat di classe: scandalo in una scuola media

La sua foto nuda con alcuni compagni è finita sulla chat di whatsapp della sua classe. Lei ha solo 13 anni. Il caso, riferito oggi dal quotidiano «La Provincia pavese», è avvenuto in una scuola media della provincia di Pavia. Una vicenda che è stata segnalata alla Questura di Pavia: sono in corso gli accertamenti della polizia.La psicologa che lavora all'interno della scuola è venuta a sapere che i filmati e le foto della ragazzina erano finiti nella chat di classe. Immediatamente sono stati informati gli insegnanti e la dirigente scolastica. Sono stati convocati i genitori dei ragazzi coinvolti, per informarli su quanto era accaduto, ed è stata avvisata la Questura. Si sta cercando di capire se queste immagini siano state fatte circolare anche su altri social network, oltre a individuare chi li ha prodotti e diffusi.