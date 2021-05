Perugia, incidente frontale tra auto: Priscilla muore a cinque anni

Il caposquadra dei vigili del fuoco quando ha chiamato la centrale non è riuscito a trattenere i singhiozzi. «È morta una bimba piccola, è qui sull'asfalto». Perché non ci sono parole ma solo lacrime per Priscilla Brugnami, la bambina di cinque anni morta ieri pomeriggio nell'incidente frontale tra due auto lungo la strada in mezzo ai campi tra Migiana e Capocavallo, nel comune di Corciano, vicino Perugia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati