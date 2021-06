Incidente tra due auto, assessore comunale di Pescina trovato positivo alla cannabis

Ieri mattina a Pescina, in provincia dell'Aquila, la pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo un incidente stradale tra due auto. Alla guida di un veicolo è stato identificato un assessore comunale abruzzese, mentre sull’altro una donna del posto. Per verificare il loro stato di salute, i due sono stati accompagnati al pronto soccorso e sono stati anche sottoposti agli esami tossicologici ed alcolemici che hanno confermato per l’assessore un risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti di tipo cannabis. Pertanto come prevede il codice della strada, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida. L’uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Dopo gli accertamenti sanitari l’assessore è stato dimesso, ma rientrato a casa ha accusato forti dolori in varie parti del corpo ed è dovuto intervenire il personale del 118 che ha provveduto a trasferirlo all’ospedale dell’Aquila. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni, ma i sanitari hanno deciso di trattenerlo ed eseguire ulteriori accertamenti. Da una prima ricostruzione dell’incidente sembra che lo scontro sia stato causato dalla donna che non avrebbe rispettato un diritto di precedenza. Anche lei dopo gli accertamenti è stata dimessa e rimandata a casa.