Polignano, turista si tuffa dal tetto di una casa (a 32 metri): ora è ricercato

Un tuffo da 32 metri di altezza dal tetto di una casa su una scogliera di Polignano a mare, fin dentro nelle acque della celebre cittadina balneare della Puglia. Un tuffo proibito, però, quello di un turista - probabilmente esperto di tuffi - che si è arrampicato sul tetto di una casa per dar vita ad un un gesto folle denunciato proprio dal proprietario della casa.

Nei giorni scorsi, tuffatori professionisti si erano esibiti durante il Red Bull Cliff Diving, ma dopo la kermesse sportiva, il tuffo è da ritenersi un'attività illegale, ma il turista comunque ha sfidato le regole ed è stato immortalato in un video che ovviamente è diventato virale, sia per la pericolosità del gesto, che per la follia del turista.

«Il livello della gente che tra luglio e agosto da anni raggiunge Polignano è da film dell’orrore – scrive sui social l’imprenditore Giuseppe L’Abbate, che ha denunciato il caso – La colpa non è da attribuire alla politica, ma a quello che si offre al turista… Scusate l’arroganza, ma queste scene a Capri e Portofino non le ho mai viste», scrive L'abbate, proprietario della struttura da cui si è tuffato il turista che ora è ricercato dalle forze dell'ordine per rispondere di quello che ha fatto.