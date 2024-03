Politici e vip spiati, procuratore Antimafia e di Perugia chiedono di essere ascoltati da Csm e Copasir

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e quello di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio.

Politici e vip spiati, ecco come venivano controllati: oltre 800 ricerche illegali, nuovi nomi nell’indagine. L'elenco completo

Melillo e Cantone considerano «doveroso» chiedere di valutare «con l'urgenza del caso» la loro audizione.

La richiesta della Lega

«L'inchiesta sugli spioni che setacciavano illegalmente i dati di centinaia di cittadini, soprattutto di centrodestra e in particolare politici e persone vicine alla Lega, rivela un quadro sconcertante». È quanto si legge in una nota della Lega. «Siamo certi che i più alti vertici delle Istituzioni sapranno intervenire con chiarezza inequivocabile e chiederemo che il Copasir approfondisca la questione in dettaglio fino alla completa chiarezza sui fatti, a partire dalle audizioni dei vertici presenti e passati della Guardia di Finanza e dell'Antimafia. Siamo di fronte a un attacco alla Repubblica e alla democrazia», prosegue la nota.