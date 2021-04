Roma, fanno festa a Pasqua con parenti e amici: sanzionati in 10 a Primavalle

Fanno festa a Pasqua violando le norme anti Covid. Dieci persone sono state sanzionate nel quartiere Primavalle di Roma dai i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato insieme a quelli del Nucleo Radiomobile. Dopo una segnalazione arrivata nel pomeriggio al 112, i militari sono intervenuti in via Emma Carelli, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I militari, una volta raggiunta l’abitazione all’indirizzo indicato, hanno interrotto la festa e identificato tutti i presenti, parenti ed amici. Successivamente sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19.

