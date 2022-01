Quarantena, serve il tampone per uscirne? Le regole e le differenze tra positivi, asintomatici e vaccinati

Test rapidi equiparati ai molecolari, nessuna quarantena in caso di contatto con un positivo al Covid per chi abbia già effettuato la dose booster di vaccino, ma con obbligo di indossare per dieci giorni la mascherina Ffp2. Dall’1 gennaio sono scattate le nuove regole, disciplinate da una circolare diffusa dal ministero della Salute. Ma quali sono le norme, e come ci si deve comportare in caso di infezione o di rischio contagio?

