Due ragazzi di 17 anni scappano di casa, ritrovati. «Siamo stati a Roma, volevamo vedere la Capitale»

«Volevamo passare una giornata diversa e siamo andati a Roma». Si sono giustificati così i due ragazzi marocchini 17enni, scomparsi da Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Sono state ore di disperazone e ricerche. Poi questa mattina, come se nulla fosse, i due ragazzi sono tornati ieri sera alle 21,30 in treno dicendo di aver passato la giornata e la notte nella Capitale.

Sono stati cercati per ore. Appena finita la scuola non erano rientrati a casa gettando i genitori nella disperazione. Qualche testimone aveva detto di averli visti in giro per Avezzano, martedì mattina dopo che i due avrebbero marinato la scuola. I genitori avevano subito presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Luco dei Marsi dove avevano riferito che i due si sono allontanati da casa, dando l’autorizzazione alla diffusione della foto dei figli, nella speranza che qualcuno li avesse visti. I due aveano con loro uno zaino e il cellulare che, però, hanno disattivato. «Non sappiamo dove si trovano e come stiano- aveva detto il padre di uno dei ragazzi-. Chiunque li incontrasse ci faccia avere loro notizie. Vogliamo che tornino a casa sani e salvi». La denuncia di scomparsa era stata diramata a tutte le postazioni d’Italia. I ragazzi, nati in Italia e perfettamente integrati, sono tornati ieri sera a Luco dei Marsi. Hanno solo detto che volevano vedere la Capitale. «La notte siamo stati nei dintorni della stazione Termini, non abbiamo nai dormito», hanno detto

