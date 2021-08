Ragazzo si perde nei boschi, i genitori vanno a cercarlo e si smarriscono anche loro

MALBORGHETTO VALBRUNA - È stato ritrovato attorno alle 22.30 di ieri un ragazzo di 18 anni di Roma, in vacanza in Friuli con la famiglia, disperso nei boschi sopra Malborghetto Valbruna (Udine). L'operazione di ricerca è stata condotta dalla stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del fuoco.

Si perde il ragazzo e anche i genitori

Il giovane si era incamminato da solo per una passeggiata ma non riuscendo a capire dove si trovasse ha chiamato i genitori. Il padre è riuscito a raggiungerlo ma la madre non vedendoli rientrare si è a propria volta avviata a cercarli. I soccorritori hanno raggiunto prima il padre 40enne con il figlio e, in un secondo momento, la madre cinquantenne, che era qualche decina di metri di dislivello più in alto degli altri due, senza saperlo. La famiglia è stata ricongiunta e ricondotta illesa a valle.